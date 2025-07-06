«Аль-Хилаль» предложил 20+5 млн евро за Тео. «Милан» хочет 25 млн фиксированной суммы

«Аль-Хилаль» предложил «Милану» 20+5 млн евро за Тео Эрнандеса.

Ранее сообщалось , что защитник и саудовский клуб согласовали контракт на 3 года. Его зарплата за этот период составит 60 млн евро.

По данным La Gazzetta dello Sport, соглашение между клубами пока не достигнуто.

«Милан » хотел бы получить за игрока 25 млн евро сразу же, без учета бонусов.

«Россонери» ждут от «Аль-Хилаля » окончательного предложения. Самому Тео предоставили еще несколько дней отпуска, он не вернется в команду в понедельник.

В прошедшем сезоне Серии А француз провел 33 матча, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Статистика 27-летнего игрока – здесь .