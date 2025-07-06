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«Аль-Хилаль» предложил 20+5 млн евро за Тео. «Милан» хочет 25 млн фиксированной суммы

«Аль-Хилаль» предложил «Милану» 20+5 млн евро за Тео Эрнандеса.

Ранее сообщалось, что защитник и саудовский клуб согласовали контракт на 3 года. Его зарплата за этот период составит 60 млн евро. 

По данным La Gazzetta dello Sport, соглашение между клубами пока не достигнуто.

«Милан» хотел бы получить за игрока 25 млн евро сразу же, без учета бонусов.

«Россонери» ждут от «Аль-Хилаля» окончательного предложения. Самому Тео предоставили еще несколько дней отпуска, он не вернется в команду в понедельник.

В прошедшем сезоне Серии А француз провел 33 матча, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Статистика 27-летнего игрока – здесь

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoТео Эрнандес
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