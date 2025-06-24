«Милан» получит за Тео 25 млн евро и бонусы, защитник будет зарабатывать в «Аль-Хилале» 19,5 млн в год с учетом премий. Сделку могут закрыть в ближайшие часы (Орацио Аккомандо)
«Милан» и «Аль-Хилаль» должны закрыть сделку по Тео Эрнандесу в ближайшее время.
Как сообщает журналист Sport Mediaset Орацио Аккомандо, сейчас юристы работают над документами, до совершения трансфера остаются считаные часы.
Утверждается, что защитник будет зарабатывать 18 млн евро в год, еще 1,5 млн предусмотрены в виде премий. «Милан» получит 25 млн евро и бонусы.
Футболист сборной Франции провел в итальянском клубе шесть сезонов. Подробно со статистикой Эрнандеса можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
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