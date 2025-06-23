Тео согласовал контракт с «Аль-Хилалем». Саудовцы обсуждают стоимость трансфера с «Миланом»
Тео Эрнандес согласился перейти в Саудовскую Аравию.
Защитник «Милана» устно согласовал условия личного контракта с «Аль-Хилалем», сообщает Джанлука Ди Марцио.
Глава саудовского клуба Фахад бин Нафель работает над согласованием суммы трансфера с «россонери» и скорейшим завершением сделки.
Ранее клубы договорились о трансфере Эрнандеса за 30 миллионов евро. Теперь, когда «Атлетико» вышел из борьбы за игрока, сумма может составить 25 млн.
В сезоне-2024/25 Тео забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 33 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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