Тео согласовал контракт с «Аль-Хилалем». Саудовцы обсуждают стоимость трансфера с «Миланом»

Тео Эрнандес согласился перейти в Саудовскую Аравию.

Защитник «Милана » устно согласовал условия личного контракта с «Аль-Хилалем », сообщает Джанлука Ди Марцио.

Глава саудовского клуба Фахад бин Нафель работает над согласованием суммы трансфера с «россонери» и скорейшим завершением сделки.

Ранее клубы договорились о трансфере Эрнандеса за 30 миллионов евро. Теперь, когда «Атлетико» вышел из борьбы за игрока, сумма может составить 25 млн.

В сезоне-2024/25 Тео забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 33 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь .