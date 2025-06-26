Тео подпишет контракт с «Аль-Хилалем» на 3 года и 60 млн евро. «Милан» получит 30 млн евро за защитника

Тео Эрнандес может заработать 60 миллионов евро в Саудовской Аравии.

По информации RMC Sport, переговоры о переходе защитника «Милана » в «Аль-Хилаль » близки к завершению. Сторонам осталось уладить небольшие детали. Итальянский клуб получит около 30 миллионов евро за игрока.

Сам Эрнандес подпишет контракт на три года. Его зарплата за этот период составит 60 млн евро.

В прошедшем сезоне Серии А француз провел 33 матча, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь .