  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тео подпишет контракт с «Аль-Хилалем» на 3 года и 60 млн евро. «Милан» получит 30 млн евро за защитника
25

Тео подпишет контракт с «Аль-Хилалем» на 3 года и 60 млн евро. «Милан» получит 30 млн евро за защитника

Тео Эрнандес может заработать 60 миллионов евро в Саудовской Аравии.

По информации RMC Sport, переговоры о переходе защитника «Милана» в «Аль-Хилаль» близки к завершению. Сторонам осталось уладить небольшие детали. Итальянский клуб получит около 30 миллионов евро за игрока.

Сам Эрнандес подпишет контракт на три года. Его зарплата за этот период составит 60 млн евро. 

В прошедшем сезоне Серии А француз провел 33 матча, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?5148 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
logoТео Эрнандес
logoАль-Хилаль
logoсерия А Италия
logoМилан
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Роналду после продления контракта с «Аль-Насром»: «У моих амбиций нет финишной черты. Стабильность, целеустремленность и коллективная работа – вот что сделает нас лучше»
21 минуту назад
«Аль-Наср» объявил о продлении контракта с Роналду: «История продолжается 🐐💛»
2022 минуты назадФото
Генсек РФС: «Ситуация с Израилем – классический пример двойных стандартов. Европейские коллеги это понимают, но ссылаются на политиков, которые не дают им действовать адекватно»
1229 минут назад
«Ньюкасл» готов заплатить 125 млн фунтов за Жоо Педро, Элангу и Траффорда. «Брайтон», «Ноттингем» и «Бернли» хотят больше
1840 минут назад
«Монако» интересуется тер Стегеном и связался с агентами вратаря. Немец хочет остаться в «Барсе»
1340 минут назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Ювентус» сыграет с «Манчестер Сити», «Реал» против «Зальцбурга»
66341 минуту назад
Помогите запустить новое приложение футбольной статистики. Пройдите опрос и получите шанс выиграть приз!
46 минут назад
Капитан «Зенита-2» Лобов уронил горячую кастрюлю с макаронами на ногу и получил ожог голеностопа и ушиб пальцев («Мутко против»)
5455 минут назад
«Наполи» готовит предложение по Нуньесу. Форвард «Ливерпуля» оценивается в 70 млн фунтов
44сегодня, 12:28
Яннис получил в подарок от Винисиуса футболку и кепку сборной Бразилии, бутсы и печенье: «Футболка маловата, но ничего страшного. Может, однажды ты станешь таким же большим, как я»
18сегодня, 12:16Фото
Ко всем новостям
Последние новости
1,94 млн школьников в России занимаются футболом на уроках физкультуры – каждый 9-й школьник РФ
613 минут назад
«Арсенал» ведет переговоры с «Валенсией» о трансфере защитника Москеры
313 минут назад
«Атлетико» интересен защитник «Аталанты» Руджери, его ценят выше Робертсона и Диня
127 минут назад
«Бернли» купил защитника «Фейеноорда» Хартмана за 12 млн евро. Контракт – на 4 года
258 минут назадФото
«Милан» и «Комо» согласовали трансфер Тиава за 25 млн евро. Клуб Фабрегаса также договорился с Моратой
13сегодня, 12:39
«Ювентус» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
12сегодня, 12:30
Жоан Гарсия: «У «Барселоны» один из лучших проектов в мире. Это очень молодая команда, которая борется за все трофеи»
5сегодня, 12:28
«Милан» отдаст Эмерсона в аренду «Бетису» с опцией выкупа
1сегодня, 12:12
«С Федуном у «Спартака» было бы больше шансов выигрывать трофеи. У него была страсть и безграничная любовь к футболу». Камоцци об экс‑владельце красно-белых
7сегодня, 11:59
Хавбек «Сан Паулу» за слова «умирающий от голода венесуэлец» в адрес соперника оштрафован на 15 000 долларов. Бобадилье грозит уголовное дело за расизм
3сегодня, 11:54