Дьокереш отказал «Аль-Хилалю» и «Аль-Кадисии». Форвард хочет перейти в «Арсенал» (Record)
Виктор Дьокереш отказал двум клубам из Саудовской Аравии.
По данным Record, нападающий «Спортинга» отклонил предложения «Аль-Хилаля» и «Аль-Кадисии». Отмечается, что швед не планирует переходить в чемпионат Саудовской Аравии и отдает предпочтение клубам АПЛ, в частности, «Арсеналу».
Ранее сообщалось, что Дьокереш уже договорился с «канонирами» о контракте на срок до 2030 года.
В минувшем сезоне Дьокереш забил 39 голов в 33 матчах чемпионата Португалии. Подробную статистику лучшего бомбардира «Спортинга» можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Record
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