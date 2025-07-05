Дьокереш отказал «Аль-Хилалю» и «Аль-Кадисии». Форвард хочет перейти в «Арсенал» (Record)

Виктор Дьокереш отказал двум клубам из Саудовской Аравии.

По данным Record, нападающий «Спортинга » отклонил предложения «Аль-Хилаля » и «Аль-Кадисии». Отмечается, что швед не планирует переходить в чемпионат Саудовской Аравии и отдает предпочтение клубам АПЛ , в частности, «Арсеналу ».

Ранее сообщалось , что Дьокереш уже договорился с «канонирами» о контракте на срок до 2030 года.

В минувшем сезоне Дьокереш забил 39 голов в 33 матчах чемпионата Португалии. Подробную статистику лучшего бомбардира «Спортинга» можно найти здесь .