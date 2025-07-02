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Дьокереш договорился с «Арсеналом» о контракте до 2030 года (Николо Скира)

Виктор Дьокереш договорился с «Арсеналом» о контракте до 2030 года .

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира. 

Ранее сообщалось, что 27-летний нападающий остался недоволен последними заявлениями президента «Спортинга» Фредерику Варандаша и не хочет возвращаться в команду и играть за нее.

Футболист сборной Швеции уже проинформировал португальский  клуб о своей позиции.

Статистику лучшего бомбардира «Спортинга» можно изучить здесь.

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Николо Скира
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