Дьокереш договорился с «Арсеналом» о контракте до 2030 года (Николо Скира)
Виктор Дьокереш договорился с «Арсеналом» о контракте до 2030 года .
Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Ранее сообщалось, что 27-летний нападающий остался недоволен последними заявлениями президента «Спортинга» Фредерику Варандаша и не хочет возвращаться в команду и играть за нее.
Футболист сборной Швеции уже проинформировал португальский клуб о своей позиции.
Статистику лучшего бомбардира «Спортинга» можно изучить здесь.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Николо Скира
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