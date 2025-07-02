Дьокереш договорился с «Арсеналом» о контракте до 2030 года (Николо Скира)

Виктор Дьокереш договорился с «Арсеналом» о контракте до 2030 года .

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Ранее сообщалось , что 27-летний нападающий остался недоволен последними заявлениями президента «Спортинга » Фредерику Варандаша и не хочет возвращаться в команду и играть за нее.

Футболист сборной Швеции уже проинформировал португальский клуб о своей позиции.

Статистику лучшего бомбардира «Спортинга » можно изучить здесь .

«Арсенал» близок к соглашению с агентом Дьокереша. Форвард «Спортинга» хочет играть за «канониров» (L’Équipe)