«Арсенал» близок к соглашению с агентом Дьокереша. Форвард «Спортинга» хочет играть за «канониров» (L’Équipe)

«Арсенал» близок к соглашению о переходе Виктора Дьокереша.

Ранее сообщалось , что 27-летний нападающий остался недоволен последними заявлениями президента «Спортинга » Фредерику Варандаша и не хочет возвращаться в команду и играть за нее. Футболист сборной Швеции уже проинформировал клуб о своей позиции.

Как сообщает L’Équipe, «Арсенал » близок к соглашению с агентом Дьокереша . Сам игрок заинтересован в переходе в лондонский клуб.

Статистику лучшего бомбардира «Спортинга» можно изучить здесь .