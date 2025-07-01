«Арсенал» близок к соглашению с агентом Дьокереша. Форвард «Спортинга» хочет играть за «канониров» (L’Équipe)
«Арсенал» близок к соглашению о переходе Виктора Дьокереша.
Ранее сообщалось, что 27-летний нападающий остался недоволен последними заявлениями президента «Спортинга» Фредерику Варандаша и не хочет возвращаться в команду и играть за нее. Футболист сборной Швеции уже проинформировал клуб о своей позиции.
Как сообщает L’Équipe, «Арсенал» близок к соглашению с агентом Дьокереша. Сам игрок заинтересован в переходе в лондонский клуб.
Статистику лучшего бомбардира «Спортинга» можно изучить здесь.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?6733 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: L’Équipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости