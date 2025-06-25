«Арсенал» готовит новое предложение по Дьокерешу. «Спортинг» хочет не менее 80 млн евро (A Bola)
«Арсенал» готовит новое предложение по Виктору Дьокерешу.
Как сообщает A Bola, «канониры» могут отказаться от трансфера Беньямина Шешко из-за высоких требований словенца по зарплате и нежелания «Лейпцига» снижать цену ниже 80-100 млн евро.
Приоритетом для лондонцев снова стал Дьокереш из «Спортинга». Ранее «Арсенал» неофициально предлагал около 55 млн евро за шведского форварда, однако в «Спортинге» дали понять, что не собираются вести переговоры за сумму, столь далекую от отступных в размере 100 млн.
Утверждается, что сейчас «Арсенал» готовит второе предложение. Португальский клуб считает 80 млн евро минимальной суммой для начала диалога.
Помимо «Арсенала», за Дьокерешем также следит «Ювентус».
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: A Bola
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