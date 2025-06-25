«Арсенал» готовит новое предложение по Дьокерешу. «Спортинг» хочет не менее 80 млн евро (A Bola)

«Арсенал» готовит новое предложение по Виктору Дьокерешу.

Как сообщает A Bola, «канониры» могут отказаться от трансфера Беньямина Шешко из-за высоких требований словенца по зарплате и нежелания «Лейпцига » снижать цену ниже 80-100 млн евро.

Приоритетом для лондонцев снова стал Дьокереш из «Спортинга ». Ранее «Арсенал» неофициально предлагал около 55 млн евро за шведского форварда, однако в «Спортинге» дали понять, что не собираются вести переговоры за сумму, столь далекую от отступных в размере 100 млн.

Утверждается, что сейчас «Арсенал» готовит второе предложение. Португальский клуб считает 80 млн евро минимальной суммой для начала диалога.

Помимо «Арсенала », за Дьокерешем также следит «Ювентус».