У Гирасси 44+9 в 54 матчах сезона за «Боруссию» и сборную. С 4 голами форвард делит 1-е место среди бомбардиров КЧМ
Серу Гирасси делит 1-е место в гонке бомбардиров клубного ЧМ.
Форвард дортмундской «Боруссии» реализовал пенальти в матче 1/4 финала с «Реалом» (2:3), теперь на его счету 4 гола в 5 играх турнира.
Столько же мячей забили Гонсало Гарсия («Реал»), Маркос Леонардо («Аль-Хилаль») и Анхель Ди Мария («Бенфика»).
Всего в 54 матчах уходящего сезона во всех турнирах за «Боруссию» и сборную Гвинеи Гирасси забил 44 гола и сделал 9 ассистов.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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