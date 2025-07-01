Гонсало Гарсия забил 3 гола в 4 матчах за «Реал» на клубном ЧМ. Трент в игре с «Ювентусом» сделал 1-й голевой пас
Гонсало Гарсия отметился результативным действием в четвертом матче подряд.
21-летний нападающий «Реала» открыл счет в игре с «Ювентусом» на клубном чемпионате мира. Передачу ему сделал Трент Александер-Арнолд – для англичанина это первый ассист в составе новой команды.
У Гарсии теперь три гола и один результативный пас на клубном чемпионате мира. Больше на турнире забил только Анхель Ди Мария из «Бенфики».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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