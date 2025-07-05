«Реал» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Реал» сыграет с «Боруссией» Дортмунд в 1/4 финала клубного ЧМ.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет Okko.
В полуфинале победитель этого матча сыграет с победителем пары «ПСЖ» – «Бавария».
Клубный чемпионат мира. 1/4 финала
5 июля 20:00, Метлайф Стэдиум
Не начался
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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