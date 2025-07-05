«Реал» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Реал» сыграет с «Боруссией» Дортмунд в 1/4 финала клубного ЧМ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет Okko.

В полуфинале победитель этого матча сыграет с победителем пары «ПСЖ» – «Бавария».

Статистика клубного ЧМ