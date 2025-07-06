Эберль о Уильямсе: «Услышав его требования по зарплате, чтобы даже начать разговор, «Бавария» отступила сказав: «Ладно, не будем этим заниматься»

В «Баварии» остались удивлены зарплатными требованиями Нико Уильямса.

22-летний вингер ранее продлил контракт с «Атлетиком » до 2035 года. Сообщалось, что его зарплата составит более 10 млн евро в год после уплаты налогов. Была информация , что «Бавария » предлагала игроку 12 млн евро.

«Это нас уже вообще не касалось. Мы с Кристофом Фройндом, конечно, проверили, возможен ли трансфер такого игрока, как Нико Уильямс .

Но когда мы услышали его требования по зарплате, чтобы даже начать разговор, «Бавария» очень быстро отступила и сказала: «Ладно, тогда мы не будем этим заниматься», – сказал спортивный директор мюнхенцев в интервью DAZN.