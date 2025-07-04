Нико будет зарабатывать более 10 млн евро «чистыми» в год по новому контракту с «Атлетиком». «Бавария» предлагала 12 млн, переход в «Барсу» сорвался из-за проблем с регистрацией

Появились подробности нового контракта Нико Уильямса с «Атлетиком».

Сегодня клуб из Бильбао объявил о продлении соглашения с 22-летним вингером до 2035 года.

По информации Фабрицио Романо , зарплата Уильямса по новому договору составит более 10 миллионов евро в год после уплаты налогов.

«Бавария » предлагала Нико 12 миллионов евро, но игрок принял решение остаться в «Атлетике» после того, как его переход в «Барселону» сорвался из-за проблем с регистрацией.