Нико будет зарабатывать более 10 млн евро «чистыми» в год по новому контракту с «Атлетиком». «Бавария» предлагала 12 млн, переход в «Барсу» сорвался из-за проблем с регистрацией
Появились подробности нового контракта Нико Уильямса с «Атлетиком».
Сегодня клуб из Бильбао объявил о продлении соглашения с 22-летним вингером до 2035 года.
По информации Фабрицио Романо, зарплата Уильямса по новому договору составит более 10 миллионов евро в год после уплаты налогов.
«Бавария» предлагала Нико 12 миллионов евро, но игрок принял решение остаться в «Атлетике» после того, как его переход в «Барселону» сорвался из-за проблем с регистрацией.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: YouTube-канал Фабрицио Романо
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