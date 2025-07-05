Отступные в контракте Нико с «Атлетиком» – 100 млн евро начиная с 2026 года
Стали известны отступные в контракте Нико Уильямса с «Атлетиком».
Вингер «Атлетика» ранее продлил контракт с клубом до 2035 года.
По данным Фабрицио Романо, отступные составят 100 млн евро начиная с 2026 года.
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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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