Андрей Лунев: «Российским футболистам желательно не ходить в «Кофеманию». Особенно ребятам из «Динамо»
Андрей Лунев прокомментировал инцидент с участием Федора Смолова.
Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.
«Российским футболистам больше желательно не ходить в «Кофеманию». Особенно ребятам из «Динамо».
На базе соберу всех молодых воспитанников и скажу: «В «Кофеманию» больше не ходить», – сказал вратарь «Динамо».
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