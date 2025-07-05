Андрей Лунев: «Российским футболистам желательно не ходить в «Кофеманию». Особенно ребятам из «Динамо»

Андрей Лунев прокомментировал инцидент с участием Федора Смолова.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«Российским футболистам больше желательно не ходить в «Кофеманию». Особенно ребятам из «Динамо».

На базе соберу всех молодых воспитанников и скажу: «В «Кофеманию» больше не ходить», – сказал вратарь «Динамо».