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Андрей Лунев: «Российским футболистам желательно не ходить в «Кофеманию». Особенно ребятам из «Динамо»

Андрей Лунев прокомментировал инцидент с участием Федора Смолова.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«Российским футболистам больше желательно не ходить в «Кофеманию». Особенно ребятам из «Динамо».

На базе соберу всех молодых воспитанников и скажу: «В «Кофеманию» больше не ходить», – сказал вратарь «Динамо».

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Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
logoФедор Смолов
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Лунев
logoКраснодар
logoДинамо Москва
logoКокорин и Мамаев
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