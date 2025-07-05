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Экс-адвокат Мамаева о драке Смолова: «Надеюсь, органы дадут не ангажированную оценку, как было с моим подзащитным. Напомню, Павел был оправдан с правом на реабилитацию»

Адвокат Павла Мамаева высказался о драке Федора Смолова в «Кофемании».

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года. 

«Поскольку по инциденту с участием Федора Смолова в СМИ представлена ограниченная информация, в том числе фрагмент видеозаписи непонятного происхождения, в настоящее время делать какие-либо правовые выводы преждевременно.

Надеюсь, что компетентные органы дадут не ангажированную оценку происшествию (как было в деле моего бывшего подзащитного Павла Мамаева), а исключительно взвешенную, по результатам тщательной проверки, в том числе возможных провокационных и противоправных действий второй стороны конфликта.

Напомню, что по результатам длительного судебного разбирательства по известному происшествию в этом заведении мой подзащитный Павел Мамаев был оправдан Московским городским судом с признанием за ним права на реабилитацию. Поэтому призываю общественность и СМИ воздержаться от преждевременных выводов.

Федор Смолов – публичное лицо с положительной репутацией. Никто из нас не застрахован от провоцирования конфликта и необходимости адекватной самозащиты.
 
Использование обстоятельств происшествия заинтересованными лицами в корыстных целях, в том числе путем вымогательства денежных средств в отношении Федора, образует особо тяжкое преступление, которое должно быть немедленно пресечено правоохранителями, а все причастные лица – привлечены к уголовной ответственности», – заявил адвокат Игорь Бушманов, представлявший интересы Павла Мамаева .

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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происшествия
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