Вильягра пропустит полтора месяца. Хавбек ЦСКА травмировал колено в товарищеской игре

У Родриго Вильягры повреждение связки коленного сустава.

Аргентинский полузащитник ЦСКА не смог продолжить встречу BetBoom Братского кубка с ОФК (4:2) из‑за удара в колено.

Как передает пресс-служба армейцев, по результатам обследования у Вильягры выявлено повреждение внутренней боковой связки коленного сустава.

Сообщается, что лечение будет консервативным и продлится не менее полутора месяцев.

В следующую субботу, 12 июля, ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Матч пройдет в Казани и начнется в 18:00 по московскому времени.