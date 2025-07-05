Вильягра пропустит полтора месяца. Хавбек ЦСКА травмировал колено в товарищеской игре
У Родриго Вильягры повреждение связки коленного сустава.
Аргентинский полузащитник ЦСКА не смог продолжить встречу BetBoom Братского кубка с ОФК (4:2) из‑за удара в колено.
Как передает пресс-служба армейцев, по результатам обследования у Вильягры выявлено повреждение внутренней боковой связки коленного сустава.
Сообщается, что лечение будет консервативным и продлится не менее полутора месяцев.
В следующую субботу, 12 июля, ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Матч пройдет в Казани и начнется в 18:00 по московскому времени.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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