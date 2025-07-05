Кисляк об интересе «Фенербахче»: «Если ходят разговоры, значит, идем в нужном направлении. Сейчас я хочу выступать за ЦСКА – клуб решит, когда я буду готов к Европе»

Матвей Кисляк отреагировал на информацию об интересе «Фенербахче».

– Это плоды моей работы, если ходят какие-то разговоры. Значит, идем в нужном направлении, раз кто-то интересуется. Сейчас я в ЦСКА и сконцентрирован на сезоне с ЦСКА. Хочется войти в сезон с трофеем и победой над «Краснодаром».

– Турция для тебя интересный чемпионат?

– Не знаю. Понятное дело, хочется играть на самом высоком уровне. В Турции видели, какие есть высококлассные игроки. Не могу судить, хороший ли чемпионат в Турции. Но сейчас я хочу выступать за ЦСКА.

Наверное, когда я буду готов к Европе – клуб это решит. И мы вместе с клубом примем какое-то решение, когда будет предложение. Когда я буду готов к Европе, если буду готов – тогда я там окажусь, наверное, – сказал полузащитник ЦСКА.