Кисляк об интересе «Фенербахче»: «Если ходят разговоры, значит, идем в нужном направлении. Сейчас я хочу выступать за ЦСКА – клуб решит, когда я буду готов к Европе»
Матвей Кисляк отреагировал на информацию об интересе «Фенербахче».
– Это плоды моей работы, если ходят какие-то разговоры. Значит, идем в нужном направлении, раз кто-то интересуется. Сейчас я в ЦСКА и сконцентрирован на сезоне с ЦСКА. Хочется войти в сезон с трофеем и победой над «Краснодаром».
– Турция для тебя интересный чемпионат?
– Не знаю. Понятное дело, хочется играть на самом высоком уровне. В Турции видели, какие есть высококлассные игроки. Не могу судить, хороший ли чемпионат в Турции. Но сейчас я хочу выступать за ЦСКА.
Наверное, когда я буду готов к Европе – клуб это решит. И мы вместе с клубом примем какое-то решение, когда будет предложение. Когда я буду готов к Европе, если буду готов – тогда я там окажусь, наверное, – сказал полузащитник ЦСКА.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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