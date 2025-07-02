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  • Гафин о критике совмещения Карпина: «Не считаю тезис состоятельным. Если предложить большой контракт или перспективу сыграть против Бирмы, не думаю, что игрок выберет второе»
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Гафин о критике совмещения Карпина: «Не считаю тезис состоятельным. Если предложить большой контракт или перспективу сыграть против Бирмы, не думаю, что игрок выберет второе»

Дмитрий Гафин высказался о совмещении должностей Валерием Карпиным.

– Вижу, что постепенно, пока незримо, формируется пул клубов РПЛ, которые будут возмущены совместительством Карпина и рано или поздно пойдет речь об админресурсе «Динамо» – футболисты, за которых борются клубы, идут к Карпину как тренеру сборной. Что скажете об этой теории?

– Если на одну чашу весов при принятии решения положить возможность получить большой контракт, а на вторую – перспективу сыграть против сборной Эфиопии или Бирмы, то не думаю, что сегодня футболист однозначно выберет второй вариант. Поэтому не считаю, что тезис из вопроса состоятелен.

Другое дело, что сама по себе фигура Валерия Георгиевича привлекает футболистов, причем не только российских, но и как минимум испаноговорящих. Пообщавшись с ним, они проникаются особыми чувствами к этому тренеру, он им нравится, – сказал глава совета директоров «Динамо».

Ранее стало известно, что представители «Локомотива», «Зенита» и «Спартака» высказали недовольство совмещением Карпиным должностей главного тренера «Динамо» и сборной России на общем собрании Мир РПЛ.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoДинамо Москва
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoсборная Эфиопии
Дмитрий Гафин
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