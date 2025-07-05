Эстевао: «Вижу у себя сходство с Месси. Он просто хочет играть в футбол и быть рядом с семьей»

Эстевао сравнил себя с Месси в плане отношения к футболу и семье.

– На чей стиль игры твой стиль футбола похож больше всего?

– Вижу у себя сходство с Месси . Он просто хочет играть в футбол и быть рядом с семьей, что для меня самое главное, – сказал 18-летний нападающий «Челси», выступающий за «Палмейрас ».

«Челси» пропустил от собственного новичка. Но все равно пробился в полуфинал КЧМ