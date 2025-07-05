Палмер об Эстевао после 2:1 с «Палмейрасом»: «Видно, что это топ-игрок. Мы рады, что он присоединится к «Челси»

Коул Палмер высказался о победе «Челси» над «Палмейрасом» (2:1) на КЧМ.

Лондонцы справились с бразильским клубом в 1/4 финала клубного чемпионата мира в США.

Палмер открыл счет на 16-й минуте, получив диагональную передачу от защитника Трево Чалоба. Игрок «Челси» развернулся, вошел в штрафную и пробил левой ногой в нижний угол.

Про свой гол

«Мы отрабатываем такие моменты на тренировках. Я увидел свободное пространство, пошел туда и забил».

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«Он сказал: «Сохраняйте спокойствие, продолжайте играть в пас, и все должно быть в порядке».

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«Видно, что это топ-игрок. Мы рады, что он присоединится к нам», – сказал Палмер .

В 2024 году лондонский клуб приобрел у «Палмейраса » форварда Эстевао за 34 миллиона евро плюс 27 млн бонусов.

Перед турниром клубы договорились, что 18-летний бразилец сыграет за родную команду, хотя его контракт с «Челси » действует уже с 1 июля.

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