«Ливай – левая покупка за большие деньги, в Греции нет игроков за 20 млн. Когда он появился, Угальде психологически просел. В итоге ни тот не забивает, ни другой». Первак о «Спартаке»

Юрий Первак считает провальным трансфер Ливая Гарсии в «Спартак».

«Ливай – это левая покупка за большие деньги. Кому и куда ушли эти деньги – надо разбираться, если кому-то в «Лукойле » это нужно. В Греции нет футболистов за 20 миллионов.

Гарсией я разочарован. Не видно, что из него родится стрелок, который будет запинывать все подряд. Даже Угальде, который только приехал в «Спартак», выглядел лучше.

После того как появился Гарсия, Угальде психологически просел. Он чувствовал себя здесь звездой, рисовал планы, что наколупает с пару десятков мячей и поедет в Европу. А тут – на тебе, приехал парень, который должен тебя заменить. И сразу Угальде перестали выпускать на поле. И что в итоге получилось? Ни тот не забивает, ни другой», – заявил бывший генеральный директор «Спартака ».

Гарсия перешел в московский клуб зимой из греческого АЕК за 18,7 миллионов евро. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 15 матчей во всех турнирах и 3 гола.