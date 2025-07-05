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Артем Дзюба: «Хотел бы еще один ЧМ в России. Все бы удивились, какие мы незлопамятные»

Артем Дзюба хотел бы, чтобы в России прошел еще один чемпионат мира по футболу.

«Если честно, хотел бы еще один чемпионат мира в России. Это было что-то грандиозное, потрясающее.

Мы показали миру, насколько мы открыты, гостеприимны. Если мы еще раз проведем чемпионат мира после возвращения – все бы удивились, какие мы добрые и незлопамятные», – сказал форвард «Акрона» на Дне Московского спорта. 

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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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