Артем Дзюба: «Хотел бы еще один ЧМ в России. Все бы удивились, какие мы незлопамятные»
Артем Дзюба хотел бы, чтобы в России прошел еще один чемпионат мира по футболу.
«Если честно, хотел бы еще один чемпионат мира в России. Это было что-то грандиозное, потрясающее.
Мы показали миру, насколько мы открыты, гостеприимны. Если мы еще раз проведем чемпионат мира после возвращения – все бы удивились, какие мы добрые и незлопамятные», – сказал форвард «Акрона» на Дне Московского спорта.
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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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