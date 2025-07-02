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Дзюба, Щербакова, Мамун, Тюкавин примут участие в фан-встречах в рамках Дня и Ночи Московского спорта

Дзюба и Щербакова пообщаются с посетителями Дня и Ночи Московского спорта.

День Московского спорта пройдет 5 июля в «Лужниках». Там пройдут соревнования, мастер-классы и открытые уроки по паркуру, стрельбе из лука, воркауту и силовой атлетике.

В рамках мероприятия состоятся фан-встречи с футболистами Артемом Дзюбой и Константином Тюкавиным, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Анной Щербаковой, олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Маргаритой Мамун, а также шведским фристайлистом, пятикратным чемпионом турнира X-Games Даниэлем Бодином. 

Ночь Московского спорта (с 20:00 до 23:00 5 июля) включает в себя тренировки по 24 видам спорта на площадках в центральной части города. Полная программа опубликована на сайте мероприятия. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoМаргарита Мамун
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