Дзюба, Щербакова, Мамун, Тюкавин примут участие в фан-встречах в рамках Дня и Ночи Московского спорта

Дзюба и Щербакова пообщаются с посетителями Дня и Ночи Московского спорта.

День Московского спорта пройдет 5 июля в «Лужниках». Там пройдут соревнования, мастер-классы и открытые уроки по паркуру, стрельбе из лука, воркауту и силовой атлетике.

В рамках мероприятия состоятся фан-встречи с футболистами Артемом Дзюбой и Константином Тюкавиным , олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Анной Щербаковой , олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Маргаритой Мамун , а также шведским фристайлистом, пятикратным чемпионом турнира X-Games Даниэлем Бодином.

Ночь Московского спорта (с 20:00 до 23:00 5 июля) включает в себя тренировки по 24 видам спорта на площадках в центральной части города. Полная программа опубликована на сайте мероприятия.