Магомед Сулумов: «Бой с Дзюбой – интересная, но невозможная история»

Магомед Сулумов сохраняет интерес к поединку с Артемом Дзюбой.

«Это интересно. Большой футболист против маленького бойца. Более-менее уравнивает шансы. Но история невозможная. Футболисты хорошо зарабатывают.

У них все есть. Зачем им набирать бойцовскую форму? Даже наберут, можно получить ущерб. Это нелогично», – сказал экс-чемпион Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов.

Ранее Артем Дзюба заявил , что у него были бы шансы в поединке с Исламом Махачевым .

Боец Сулумов о реплике Дзюбы про шансы против Махачева: «Чушеносец. Его слова обесценивают наш труд. Бравада Артема перешла все границы, я бы мог легко привести его в чувство в клетке»