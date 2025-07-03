Магомед Сулумов: «Бой с Дзюбой – интересная, но невозможная история»
Магомед Сулумов сохраняет интерес к поединку с Артемом Дзюбой.
«Это интересно. Большой футболист против маленького бойца. Более-менее уравнивает шансы. Но история невозможная. Футболисты хорошо зарабатывают.
У них все есть. Зачем им набирать бойцовскую форму? Даже наберут, можно получить ущерб. Это нелогично», – сказал экс-чемпион Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов.
Ранее Артем Дзюба заявил, что у него были бы шансы в поединке с Исламом Махачевым.
Боец Сулумов о реплике Дзюбы про шансы против Махачева: «Чушеносец. Его слова обесценивают наш труд. Бравада Артема перешла все границы, я бы мог легко привести его в чувство в клетке»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Metaratings
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