Песьяков о «Крыльях» при Адиеве: «Тактику мы поменяем, 50% коллектива поменялось. Еще будут вливания. Будем меньше пропускать и больше забивать, надеюсь»

Сергей Песьяков высказался об ожиданиях от Магомеда Адиева во главе «Крыльев».

В конце мая Игорь Осинькин , возглавлявший «Крылья Советов » с 2020 года, покинул команду. На посту главного тренера самарского клуба его сменил Адиев .

«Наш новый стиль покажет непосредственно сама игра. Тактику мы поменяем. Пятьдесят процентов коллектива поменяется, уже поменялось. Еще какие‑то новые вливания будут.

Пока тяжело сказать, как все будет выглядеть. Но я надеюсь, что будем меньше пропускать и больше забивать», – сказал вратарь «Крыльев».