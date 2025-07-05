Песьяков о «Крыльях» при Адиеве: «Тактику мы поменяем, 50% коллектива поменялось. Еще будут вливания. Будем меньше пропускать и больше забивать, надеюсь»
Сергей Песьяков высказался об ожиданиях от Магомеда Адиева во главе «Крыльев».
В конце мая Игорь Осинькин, возглавлявший «Крылья Советов» с 2020 года, покинул команду. На посту главного тренера самарского клуба его сменил Адиев.
«Наш новый стиль покажет непосредственно сама игра. Тактику мы поменяем. Пятьдесят процентов коллектива поменяется, уже поменялось. Еще какие‑то новые вливания будут.
Пока тяжело сказать, как все будет выглядеть. Но я надеюсь, что будем меньше пропускать и больше забивать», – сказал вратарь «Крыльев».
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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