Федорищев о слухах про уход Адиева из «Крыльев»: «Абсолютная спекуляция недружественных субъектов. Тренер приступил к работе»

Вячеслав Федорищев заявил, что Магомед Адиев продолжит работу в «Крыльях».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер самарцев, возглавивший команду 5 июня, может покинуть свой пост из-за разногласий внутри руководства по трансферам. Утверждалось, что конфликт привел к тому, что на первой тренировке «Крыльев Советов» после отпуска присутствовали всего 10 футболистов.

– Где правда, где ложь?

– Абсолютная спекуляция недружественных субъектов. Тренер приступил к работе, это сильный специалист, которого мы долго ждали. Перед ним стоят большие задачи по развитию нашей любимой команды.

Первая встреча тренера с футболистами состоялась несколько дней назад, начались тренировки. У нас полностью согласован перечень тех игроков, которые в рамках этой недели прибудут в расположение команды. Это сильные футболисты.

Команда усилилась, развивается. Всех приглашаю на матчи, это будет большой праздник для всех болельщиков «Крыльев Советов », – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев .