На первой тренировке «Крыльев» при Адиеве занимались 10 игроков. Тренер может покинуть клуб, если ситуация на улучшится к концу июня

На первую летнюю тренировку «Крыльев Советов» пришло 10 человек.

Как сообщает телеграм-канал «Топи за «Крылья», на первой тренировке самарской команды при Магомеде Адиеве присутствовало 10 игроков. Это Сергей Песьяков , Евгений Фролов , Роман Евгеньев , Кирилл Печенин, Николай Рассказов , Сергей Бабкин, Дмитрий Иванисеня, Владислав Шитов, Егор Карпицкий и Владимир Хубулов. Александр Солдатенков занимался по индивидуальной программе в связи с восстановлением после инфекционного заболевания.

Эту информацию подтверждает «Чемпионат». Телеграм-канал «Мутко против» пишет , что эта ситуация связана с тем, что практически все клиенты агента Павла Андреева покинули команду, а другие игроки травмированы.

Если до конца июня ситуация не наладится, Адиев может покинуть пост главного тренера по собственному желанию, добавляет «Топи за «Крылья». Отмечается, что специалист «не хочет рисковать своей репутацией, а также хочет увидеть всестороннюю поддержку от руководства».