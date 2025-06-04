Сергеев об уходе Осинькина из «Крыльев»: «Непонятная отставка. Никто ничего нам не сказал, просто объявили в новостях»
Иван Сергеев заявил, что не понял причину ухода Игоря Осинькина из «Крыльев».
Ранее самарский клуб объявил об уходе главного тренера в связи с истечением срока контракта. Команда заняла десятое место в минувшем сезоне Мир РПЛ.
– Ты понял, почему Осинькина не оставили в клубе?
– Если он не понял, то как я могу понять? Мы разъехались в отпуск, кто‑то позвонил, кто‑то лично поблагодарил его за работу. Если ему непонятна отставка, то нам тоже непонятна.
Никто ничего нам не сказал, просто объявили в новостях, что контракт не продлили, и все, – сказал нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев.
Осинькин о том, что «Крылья» не продлили с ним контракт: «Причину мне не назвали. Губернатор говорил о попадании в восьмерку, но весной все жили другой целью – избежать стыков»
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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