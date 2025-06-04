Сергеев об уходе Осинькина из «Крыльев»: «Непонятная отставка. Никто ничего нам не сказал, просто объявили в новостях»

Иван Сергеев заявил, что не понял причину ухода Игоря Осинькина из «Крыльев».

Ранее самарский клуб объявил об уходе главного тренера в связи с истечением срока контракта. Команда заняла десятое место в минувшем сезоне Мир РПЛ.

– Ты понял, почему Осинькина не оставили в клубе?

– Если он не понял, то как я могу понять? Мы разъехались в отпуск, кто‑то позвонил, кто‑то лично поблагодарил его за работу. Если ему непонятна отставка, то нам тоже непонятна.

Никто ничего нам не сказал, просто объявили в новостях, что контракт не продлили, и все, – сказал нападающий «Крыльев Советов » Иван Сергеев .

Осинькин о том, что «Крылья» не продлили с ним контракт: «Причину мне не назвали. Губернатор говорил о попадании в восьмерку, но весной все жили другой целью – избежать стыков»