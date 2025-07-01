Талалаев о Заболотном в «Спартаке»: «У нас о футболистах судят дилетанты, а не специалисты. Не исключаю, что будет бороться за звание лучшего бомбардира РПЛ»
Андрей Талалаев не исключает, что Антон Заболотный достигнет успеха в «Спартаке».
34-летний нападающий перешел в московский клуб, с которым подписал соглашение на один сезон.
– У нас очень мало футболистов в РПЛ с таким КПД. Это футболист, который выигрывает больше всего верховых единоборств в нашей лиге.
– Почему такая недооценка?
– Потому что у нас, к сожалению, о футболистах судят дилетанты, а не специалисты и профессионалы. Я говорю про тех, кто критиковал Заболотного. Я очень хотел поработать с ним.
Он сложности доставит любому сопернику. С такими подносчиками снарядов я не исключаю, что человек будет бороться за звание лучшего бомбардира. Он может доказать свою состоятельность, – сказал тренер «Балтики».
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?7625 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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