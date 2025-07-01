Талалаев о Заболотном в «Спартаке»: «У нас о футболистах судят дилетанты, а не специалисты. Не исключаю, что будет бороться за звание лучшего бомбардира РПЛ»

Андрей Талалаев не исключает, что Антон Заболотный достигнет успеха в «Спартаке».

34-летний нападающий перешел в московский клуб, с которым подписал соглашение на один сезон.

– У нас очень мало футболистов в РПЛ с таким КПД. Это футболист, который выигрывает больше всего верховых единоборств в нашей лиге.

– Почему такая недооценка?

– Потому что у нас, к сожалению, о футболистах судят дилетанты, а не специалисты и профессионалы. Я говорю про тех, кто критиковал Заболотного. Я очень хотел поработать с ним.

Он сложности доставит любому сопернику. С такими подносчиками снарядов я не исключаю, что человек будет бороться за звание лучшего бомбардира. Он может доказать свою состоятельность, – сказал тренер «Балтики».

Оправдает ли Заболотный надежды «Спартака»?