Карпин о конкуренции Тюкавина и Сергеева в «Динамо»: «Кто будет лучше выглядеть, тот и будет играть. Что сейчас думать об этом?»
Валерий Карпин высказался о конкуренции Ивана Сергеева и Константина Тюкавина.
В пятницу «Динамо» объявило о переходе Сергеева из «Крыльев Советов». Контракт с 30‑летним футболистом рассчитан до 2028 года.
– Тюкавин или Сергеев? Кто будет первым номером?
– Кто будет лучше выглядеть, тот и будет играть. Тюкавин [вернется в строй] в лучшем случае в сентябре, что сейчас думать об этом? – сказал главный тренер «Динамо».
Напомним, Тюкавин восстанавливается после тяжелой травмы колена.
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