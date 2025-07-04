Карпин о конкуренции Тюкавина и Сергеева в «Динамо»: «Кто будет лучше выглядеть, тот и будет играть. Что сейчас думать об этом?»

Валерий Карпин высказался о конкуренции Ивана Сергеева и Константина Тюкавина.

В пятницу «Динамо» объявило о переходе Сергеева из «Крыльев Советов». Контракт с 30‑летним футболистом рассчитан до 2028 года.

– Тюкавин или Сергеев? Кто будет первым номером?

– Кто будет лучше выглядеть, тот и будет играть. Тюкавин [вернется в строй] в лучшем случае в сентябре, что сейчас думать об этом? – сказал главный тренер «Динамо».

Напомним, Тюкавин восстанавливается после тяжелой травмы колена.