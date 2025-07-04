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Карпин о конкуренции Тюкавина и Сергеева в «Динамо»: «Кто будет лучше выглядеть, тот и будет играть. Что сейчас думать об этом?»

Валерий Карпин высказался о конкуренции Ивана Сергеева и Константина Тюкавина.

В пятницу «Динамо» объявило о переходе Сергеева из «Крыльев Советов». Контракт с 30‑летним футболистом рассчитан до 2028 года.

– Тюкавин или Сергеев? Кто будет первым номером?

– Кто будет лучше выглядеть, тот и будет играть. Тюкавин [вернется в строй] в лучшем случае в сентябре, что сейчас думать об этом? – сказал главный тренер «Динамо».

Напомним, Тюкавин восстанавливается после тяжелой травмы колена.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoИван Сергеев
logoВалерий Карпин
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoКонстантин Тюкавин
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