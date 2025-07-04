Степашин о том, что «Зенит» хотел перехода Сергеева в «Спартак»: «Странная история со звонками. Это не по-ленинградски. Надо не бояться «Динамо», а играть в футбол»
Ранее появилась информация, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев звонит форварду «Крыльев Советов» и убеждает его перейти в «Спартак», а не в «Динамо», что является нарушением регламента.
Сообщалось, что у «Зенита» есть право на первоочередной выкуп Сергеева, которое подразумевает возможность повторить предложения других претендующих на игрока команд. 1 июля «Спартак», ранее предлагавший за футболиста 400 млн рублей, увеличил предложение до 401 млн, после чего клуб из Санкт-Петербурга получил еще 3 дня, в течение которых мог сделать новый запрос.
«Почему передал привет «Зениту»? Странная история со звонками Сергееву. Он сам об этом сказал: «Зенит» хотел, чтобы Сергеев перешел в «Спартак».
Это не по-ленинградски, а я ленинградец. Надо не бояться «Динамо», а играть в футбол», – заявил член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.