«Глупости не комментирую». Медведев о том, что убеждает Сергеева перейти в «Спартак», а не в «Динамо»
Александр Медведев опроверг слухи о давлении на Ивана Сергеева.
Ранее появилась информация, что председатель правления «Зенита» звонит форварду «Крыльев Советов» и убеждает его перейти в «Спартак», а не в «Динамо», что является нарушением регламента.
Сообщалось, что у «Зенита» есть право на первоочередный выкуп Сергеева, которое подразумевает возможность повторить предложения других претендующих на игрока клубов. 1 июля «Спартак», ранее предлагавший за футболиста 400 млн рублей, увеличил предложение до 401 млн, после чего клуб из Санкт-Петербурга получил еще 3 дня, в течение которых может сделать новый запрос.
– Правда, что вы уговариваете Сергеева перейти в «Спартак»?
– Глупости не комментирую, – сказал Медведев.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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