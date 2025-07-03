«Глупости не комментирую». Медведев о том, что убеждает Сергеева перейти в «Спартак», а не в «Динамо»

Александр Медведев опроверг слухи о давлении на Ивана Сергеева.

Ранее появилась информация , что председатель правления «Зенита» звонит форварду «Крыльев Советов » и убеждает его перейти в «Спартак», а не в «Динамо », что является нарушением регламента.

Сообщалось , что у «Зенита » есть право на первоочередный выкуп Сергеева, которое подразумевает возможность повторить предложения других претендующих на игрока клубов. 1 июля «Спартак», ранее предлагавший за футболиста 400 млн рублей, увеличил предложение до 401 млн, после чего клуб из Санкт-Петербурга получил еще 3 дня, в течение которых может сделать новый запрос.

– Правда, что вы уговариваете Сергеева перейти в «Спартак»?

– Глупости не комментирую, – сказал Медведев.