«Нет сомнений, что Чеферин приедет в Россию на очередной хороший матч. Он очень уважительно относится к российскому футболу». Колосков о главе УЕФА

Вячеслав Колосков надеется на визит президента УЕФА в Россию в ближайшее время.

«У меня нет сомнений, что Александер Чеферин приедет в Россию.

Чеферин очень уважительно относится к российскому футболу, неоднократно подчеркивал это в своих выступлениях. Во время последней речи говорил, что ожидает, что скоро российский футбол вернется к соревнованиям.

Также у Дюкова хорошие личные отношения с Чеферином. Поэтому нет сомнений, что на очередной хороший матч он может приехать», – сказал почетный президент РФС .