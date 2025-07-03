«Нет сомнений, что Чеферин приедет в Россию на очередной хороший матч. Он очень уважительно относится к российскому футболу». Колосков о главе УЕФА
Вячеслав Колосков надеется на визит президента УЕФА в Россию в ближайшее время.
«У меня нет сомнений, что Александер Чеферин приедет в Россию.
Чеферин очень уважительно относится к российскому футболу, неоднократно подчеркивал это в своих выступлениях. Во время последней речи говорил, что ожидает, что скоро российский футбол вернется к соревнованиям.
Также у Дюкова хорошие личные отношения с Чеферином. Поэтому нет сомнений, что на очередной хороший матч он может приехать», – сказал почетный президент РФС.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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