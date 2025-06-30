«Сьон»: «Готовы предоставить российским командам стадион в случае допуска на международную арену. Делаем все возможное ради мира»
«Сьон» согласен выделить российским клубам свой стадион.
«Сьон» готов предоставить российским командам свою арену в случае допуска на международную арену.
Наш клуб делает все возможное ради мира», – сообщил президент швейцарской команды Кристиан Константен.
«Мы едем в Россию». «Сьон» не откажется от матча с «Зенитом» из-за давления в Швейцарии
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
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