Карасев остался в элитной группе судей УЕФА. Отстраненный от РПЛ Любимов не исключен из списка («СЭ»)
Сергей Карасев по-прежнему входит в числе арбитров элитной категории УЕФА.
Россиянин состоит в группе из 30 судей на первую половину сезона-2025/26, сообщает «Спорт-Экспресс».
Место в первой группе (58 человек) сохранил Сергей Иванов, во второй – 204 рефери, в том числе Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Виталий Мешков, Владимир Москалев, Сергей Чебан, Павел Шадыханов и Артем Любимов, который в предстоящем сезоне не будет судить матчи Мир РПЛ.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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