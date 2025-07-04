  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ван Дейк о гибели Жоты: «Не могу в это поверить, сердце разрывается от боли. Потерять сына, мужа и отца – это невообразимо. Обещаю, мы всегда будем рядом с твоей семьей»
3

Ван Дейк о гибели Жоты: «Не могу в это поверить, сердце разрывается от боли. Потерять сына, мужа и отца – это невообразимо. Обещаю, мы всегда будем рядом с твоей семьей»

Вирджил ван Дейк отреагировал на гибель Диогу Жоты в ДТП.

«Не могу в это поверить, я не хочу в это верить. Я абсолютно опустошен и пребываю в полном шоке. Какой ты был человек, какой игрок, но самое главное – какой невероятный семьянин.

Ты так много значил для всех нас – и всегда будешь значить! Для твоей семьи потерять двух сыновей, мужа и отца – это просто невообразимо. Это жестоко и несправедливо. Мое сердце разрывается от боли за всю твою прекрасную семью, за Рут и за твоих детей.

Обещаю тебе: в эти трудные времена и после – мы всегда будем рядом с твоей семьей. Ты навсегда чемпион, навсегда номер 20. Для меня было честью находиться рядом с тобой на поле и быть твоим другом за его пределами.

Мы будем скучать по тебе так, что словами не передать, и никогда тебя не забудем. Твое наследие будет жить – мы это гарантируем. Покойтесь с миром, Диогу и Андре», – написал капитан «Ливерпуля». 

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?24088 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Вирджила ван Дейка
logoДиогу Жота
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoВирджил ван Дейк
Андре Тейшейра да Силва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пэдди Пимблетт: «Мои мысли с женой, детьми и семьей Жоты. Диогу – наш номер 20»
8сегодня, 07:12Фото
Фирмино о гибели Жоты: «Когда не хватает слов, остается лишь невыразимо стонать. Для меня было честью переживать особенные моменты вместе с тобой»
сегодня, 04:22
Салах досрочно вернется из отпуска в Греции из-за гибели Жоты. Вингер выходил на поле вместе с португальцем в 150 матчах за «Ливерпуль»
12сегодня, 02:54
Похороны Жоты и его брата пройдут утром 5 июля в Португалии, прощание – днем 4 июля. Тела уже направлены в Гондомар в сопровождении родственников игроков
47вчера, 21:35
Главные новости
«Он остается». Иньяки Уильямс подшутил над «Барсой» фразой Пике о Неймаре после продления контракта Нико с «Атлетиком»
1614 минут назад
Жена Смолова о Краснодаре: «Тяжело адаптироваться в новом месте. Нашла много классных занятий: готовка, рынок. Сейчас в Москве ищу рынок, чтобы купить свежих овощей»
1916 минут назад
Нойхаус в состоянии опьянения назвал директора «Боруссии» Менхенгладбах «худшим менеджером в мире». Хавбека оштрафовали на 100 тысяч евро и отстранили от тренировок с основой
1027 минут назад
Нико Уильямс о продлении контракта с «Атлетиком»: «Когда нужно принимать решения, самое важное – слушать сердце. Я там, где хочу быть, это мой дом»
5242 минуты назад
Кузяев хочет продолжить карьеру в Испании, рассматриваются несколько клубов Ла Лиги (Sport24)
1250 минут назад
4 июля празднуют День Невидимости. Мы пока тоже не видим вашего резюме на вакансию финансового менеджера – исправьте эту ситуацию!
50 минут назадВакансия
Нико Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» до 2035-го, несмотря на интерес «Барсы». Отступные выросли более чем на 50%
17559 минут назад
Сметанин о том, что «Зенит» препятствует переходу Сергеева в «Динамо»: «Поэтому про «Зенит» и кричат «позор российского футбола»
58сегодня, 08:33
Клубный ЧМ. 1/4 финала. «Челси» против «Палмейраса», в субботу «ПСЖ» сыграет с «Баварией», «Реал» – с «Боруссией»
24сегодня, 08:17
РФС планирует создать кубковый турнир для крымских команд и клубов Второй лиги Б с сезона-2026/27 (Sport Baza)
51сегодня, 08:13
Ко всем новостям
Последние новости
Трент о гибели Жоты: «Разум и сердце отказываются верить. Когда боль утихнет, хочу вспоминать Диогу с улыбкой, он был отличным партнером и настоящим другом»
158 минут назад
Игнатов сегодня пройдет медосмотр для перехода в «Сочи». Хавбек ушел из «Спартака» свободным агентом
11сегодня, 08:23
МЛС. «Канзас-Сити» Шапи в гостях у «Колорадо Рэпидс», «Интер Майами» Месси и «Атланта» Миранчука проведут матчи в воскресенье
1сегодня, 08:22
В футсим Rematch добавили скин Марка-Андре тер Стегена, новые празднования и косметические предметы
сегодня, 08:00Игры
Погба о переходе в «Монако»: «Хочу вернуться на свой лучший уровень и снова получать удовольствие от игры. Именно этого мне больше всего не хватало»
3сегодня, 07:58
Лукас Вера: «Химки» остались должны много денег — этим вопросом занимаются мои агенты»
5сегодня, 07:44
Гендиректор «Торпедо» о стадионе: «Строится с перевыполнением плана. Синтетика? И на «Арене Химки» меняют натуральное поле на искусственное»
5сегодня, 07:31
«Наполи» и Замбо-Ангисса продлили контракт на год – до 2027-го. Хавбека хотел подписать «Челси» (Фабрицио Романо)
3сегодня, 07:17
«Челси» – «Палмейрас». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
сегодня, 06:59
Бистрович о непродлении контракта с ЦСКА: «Руководство и Челестини решили, что в составе достаточно полузащитников для новой схемы»
15сегодня, 06:32