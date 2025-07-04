Ван Дейк о гибели Жоты: «Не могу в это поверить, сердце разрывается от боли. Потерять сына, мужа и отца – это невообразимо. Обещаю, мы всегда будем рядом с твоей семьей»

Вирджил ван Дейк отреагировал на гибель Диогу Жоты в ДТП.

«Не могу в это поверить, я не хочу в это верить. Я абсолютно опустошен и пребываю в полном шоке. Какой ты был человек, какой игрок, но самое главное – какой невероятный семьянин.

Ты так много значил для всех нас – и всегда будешь значить! Для твоей семьи потерять двух сыновей, мужа и отца – это просто невообразимо. Это жестоко и несправедливо. Мое сердце разрывается от боли за всю твою прекрасную семью, за Рут и за твоих детей.

Обещаю тебе: в эти трудные времена и после – мы всегда будем рядом с твоей семьей. Ты навсегда чемпион, навсегда номер 20. Для меня было честью находиться рядом с тобой на поле и быть твоим другом за его пределами.

Мы будем скучать по тебе так, что словами не передать, и никогда тебя не забудем. Твое наследие будет жить – мы это гарантируем. Покойтесь с миром, Диогу и Андре», – написал капитан «Ливерпуля ».