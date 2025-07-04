Трент о гибели Жоты: «Разум и сердце отказываются верить. Когда боль утихнет, хочу вспоминать Диогу с улыбкой, он был отличным партнером и настоящим другом»
Футболист «Ливерпуля» и его младший брат Андре, выступавший за «Пенафиэл» во второй лиге Португалии, погибли в ДТП в Испании – сообщалось, что автомобиль Жоты загорелся после того, как вылетел с дороги из-за лопнувшей шины.
«Очень трудно подобрать слова, когда разум и сердце отказываются верить в то, что ушел человек, которого ты так сильно ценил и любил.
Диогу, твоя семья была для тебя всем. Абсолютно всем. Для Рут, его детей, родителей – у всех нас разбито сердце. И для Андре тоже. Они были братьями и лучшими друзьями.
Когда боль утихнет, я хочу вспоминать Диогу с широкой улыбкой. Столько смеха, столько светлых моментов. Он был не просто отличным партнером по команде, он был настоящим другом. Навсегда – номер 20. Покойся с миром, Диогу», – написал защитник «Реала», ранее выступавший за «Ливерпуль».