Трент о гибели Жоты: «Разум и сердце отказываются верить. Когда боль утихнет, хочу вспоминать Диогу с улыбкой, он был отличным партнером и настоящим другом»

Трент Александер-Арнолд выразил соболезнования в связи с гибелью Диогу Жоты.

Футболист «Ливерпуля » и его младший брат Андре, выступавший за «Пенафиэл » во второй лиге Португалии, погибли в ДТП в Испании – сообщалось, что автомобиль Жоты загорелся после того, как вылетел с дороги из-за лопнувшей шины.

«Очень трудно подобрать слова, когда разум и сердце отказываются верить в то, что ушел человек, которого ты так сильно ценил и любил.

Диогу, твоя семья была для тебя всем. Абсолютно всем. Для Рут, его детей, родителей – у всех нас разбито сердце. И для Андре тоже. Они были братьями и лучшими друзьями.

Когда боль утихнет, я хочу вспоминать Диогу с широкой улыбкой. Столько смеха, столько светлых моментов. Он был не просто отличным партнером по команде, он был настоящим другом. Навсегда – номер 20. Покойся с миром, Диогу», – написал защитник «Реала », ранее выступавший за «Ливерпуль».