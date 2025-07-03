Чтобы остаться в Лиге 1, «Лиону» нужно зачислить на счет 100 млн евро до 10 июля и гарантировать наличие еще 100 млн для покрытия обязательств в течение сезона

«Лиону» нужно найти очень крупную сумму до следующего четверга.

L’Equipe сообщает, что 10 июля дело исключенного из Лиги 1 клуба будет рассмотрено апелляционной комиссией финансового регулятора, действующего при Французской федерации футбола.

До этого дня «Лиону» необходимо пополнить счет на 100 млн евро. Кроме того, требуется дополнительная гарантия на сумму более 100 миллионов евро, чтобы покрыть обязательства в течение сезона; эту сумму не нужно вносить немедленно, но должно быть твердое и безотзывное обязательство, что эти средства будут обеспечены.

УЕФА назначил «Лиону» штраф в размере 50 млн евро. 12,5 млн придется перевести в любом случае, выплата 37,5 млн зависит от выполнения ряда финансовых требований (L’Equipe)