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  • «Лион» объявил об уходе Текстора из совета директоров. Новым президентом клуба стала владелица женской команды Канг – она возглавит апелляционный процесс против исключения из Лиги 1
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«Лион» объявил об уходе Текстора из совета директоров. Новым президентом клуба стала владелица женской команды Канг – она возглавит апелляционный процесс против исключения из Лиги 1

Джон Текстор покинул руководство «Лиона».

Клуб сообщил, что американский бизнесмен и владелец холдинга Eagle Football Group, которому принадлежит «Лион», подал в отставку с руководящих постов и покинул совет директоров.

Новым президентом и председателем правления Лиона стала Мишель Канг, входившая в совет директоров с 2023 года и являющаяся третьим по величине акционером клуба и мажоритарной владелицей женской команды. Канг возглавит процесс подачи апелляции на решение Национальной дирекции контроля и управления (DNCG) перевести клуб в Лигу 2 из-за финансовых проблем.

Также клуб объявил о назначении на пост гендиректора Михаэля Герлингера, с 2005 по 2023 год входившего в руководство «Баварии».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Лиона»
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Джон Текстор
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