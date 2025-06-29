Джон Текстор: «Я буду уделять больше внимания «Ботафого», партнеры готовы решать проблемы «Лиона». Бразильские клубы потрясли мир на КЧМ, было бы лучше сыграть с «Палмейрасом» в финале»

Джон Текстор намерен отойти от дел в «Лионе» и сосредоточиться на «Ботафого».

Ранее стало известно, что Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) приняла решение перевести «Лион » в Лигу 2 из-за финансовых проблем.

«Я намерен уделять больше времени Eagle глобально, больше заниматься «Ботафого ». В Eagle Football Group у меня есть отличные партнеры, акционеры, готовые взяться за решение проблем во Франции с которыми я, честно говоря, не очень хорошо справлялся. Я с нетерпением жду возможности воссоединиться с Бразилией. [Во Франции] у нас все будет хорошо. Мы проявим себя с лучшей стороны», – сказал владедец «Лиона» и «Ботафого».

Также Текстор отметил выступление бразильских команд на клубном чемпионате мира в США. «Ботафого» ранее вылетел из турнира, уступив «Палмейрасу» в 1/8 финала (0:1, доп. время).

«Это здорово для Бразилии. Мы бы предпочли не встречаться с бразильской командой сейчас. Было бы лучше встретиться с «Палмейрасом » в финале. Но факты таковы, что такие команды, как «Флуминенсе », «Фламенго », «Палмейрас» и «Ботафого», владеют преимуществом... Я имею в виду, что мы потрясли мир. Я очень рад за Бразилию сегодня. Это замечательно», – сказал предприниматель.