Джон Текстор: «Я буду уделять больше внимания «Ботафого», партнеры готовы решать проблемы «Лиона». Бразильские клубы потрясли мир на КЧМ, было бы лучше сыграть с «Палмейрасом» в финале»
Ранее стало известно, что Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) приняла решение перевести «Лион» в Лигу 2 из-за финансовых проблем.
«Я намерен уделять больше времени Eagle глобально, больше заниматься «Ботафого». В Eagle Football Group у меня есть отличные партнеры, акционеры, готовые взяться за решение проблем во Франции с которыми я, честно говоря, не очень хорошо справлялся. Я с нетерпением жду возможности воссоединиться с Бразилией. [Во Франции] у нас все будет хорошо. Мы проявим себя с лучшей стороны», – сказал владедец «Лиона» и «Ботафого».
Также Текстор отметил выступление бразильских команд на клубном чемпионате мира в США. «Ботафого» ранее вылетел из турнира, уступив «Палмейрасу» в 1/8 финала (0:1, доп. время).
«Это здорово для Бразилии. Мы бы предпочли не встречаться с бразильской командой сейчас. Было бы лучше встретиться с «Палмейрасом» в финале. Но факты таковы, что такие команды, как «Флуминенсе», «Фламенго», «Палмейрас» и «Ботафого», владеют преимуществом... Я имею в виду, что мы потрясли мир. Я очень рад за Бразилию сегодня. Это замечательно», – сказал предприниматель.