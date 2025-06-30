УЕФА отложил рассмотрение дела об участии «Кристал Пэлас» в ЛЕ до решения по апелляции «Лиона» на исключение из Лиги 1

УЕФА рассмотрит вопрос участия «Кристал Пэлас» после апелляции «Лиона».

Напомним, «Кристал Пэлас » получил право на участие в Лиге Европы благодаря победе в Кубке Англии, однако основной акционер клуба Джон Текстор владеет контрольным пакетом акций «Лиона», который также квалифицировался на турнир. Регламент УЕФА запрещает клубам с одним владельцем выступать в одном и том же турнире, связи с чем Текстор был вынужден продать свои 43% акций «Кристал Пэлас» владельцу «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсону за 190 миллионов фунтов.

«Лион », в свою очередь, был переведен во второй дивизион Франции из-за финансовых проблем. Клуб намерен обжаловать это решение и рассчитывает сыграть в следующем сезоне Лиги Европы в случае отмены понижения в классе.

Как сообщает журналист Мартин Зиглер, УЕФА отложил рассмотрение вопроса об участии «Кристал Пэлас» в Лиге Европы до момента, когда будет принято решение по апелляции «Лиона». Отмечается, что французский клуб согласился с исключением из еврокубков в сезоне-2025/26 в случае, если решение об исключении из Лиги 1 останется в силе.