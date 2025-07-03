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Депутат Свищев о проблемах «Химок», «Витязя» и «Торпедо»: «Нехорошая тенденция, но не катастрофа. Это общее положение бизнеса, все понимают, что сейчас не лучшие времена»

Дмитрий Свищев считает закрытие спортивных клубов «нехорошей тенденцией».

– «Химки» прекратили существование, непонятно, что будет с «Торпедо». В хоккее «Витязь» снялся с КХЛ. Что происходит с российским спортом?

– Тенденция неприятная, это правда. Это общее положение бизнеса, все понимают, что сейчас не самые лучшие времена. Многие компании сворачивают или сокращают свои инвестиции в спорт. Это отражается на наших клубах, которые стоят дорого. Происходящее – это нынешние проблемы бизнеса. 

Клубам нужно правильно планировать свои бюджеты, думать о зарплатах игроков. Кто мешает нам делать зарплаты другими? Но большой футбол и хоккей – это рыночная экономика, игроки смотрят, сколько получают их коллеги в зарубежных клубах, ориентируются на эти цифры. Но от этого складывается бюджет, поэтому многие клубы не выдерживают этой гонки.

Сейчас мы видим нехорошую тенденцию на закрытие клубов. Нельзя сказать, что это катастрофа. Но для многих клуб – это история, это судьбы людей, которые связаны с этой командой, это большая система, которая может рухнуть. Надо очень внимательно относиться к тому, что сейчас происходит, – сказал депутат Госдумы.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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