Дюков о проблемах «Химок», «Торпедо» и «Локо»: «У этих случаев нет взаимосвязи. Это простое стечение обстоятельств»
Александр Дюков высказался о скандалах с российскими клубами.
— В межсезонье целый ряд крупных скандалов — с «Химками», «Торпедо», «Локомотивом». На первый взгляд, случаи разные, но вы не видите здесь какую‑то общую тенденцию?
— В целом, как вы сами сказали, у этих случаев нет взаимосвязи. Думаю, это простое стечение обстоятельств, — сказал президент РФС.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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