  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дюков о проблемах «Химок», «Торпедо» и «Локо»: «У этих случаев нет взаимосвязи. Это простое стечение обстоятельств»
3

Дюков о проблемах «Химок», «Торпедо» и «Локо»: «У этих случаев нет взаимосвязи. Это простое стечение обстоятельств»

Александр Дюков высказался о скандалах с российскими клубами.

— В межсезонье целый ряд крупных скандалов — с «Химками», «Торпедо», «Локомотивом». На первый взгляд, случаи разные, но вы не видите здесь какую‑то общую тенденцию?

— В целом, как вы сами сказали, у этих случаев нет взаимосвязи. Думаю, это простое стечение обстоятельств, — сказал президент РФС.

«Химки» умерли. Что скажем на прощание?

С «Торпедо» могут снять до 15 очков – что тогда? Фанаты призывают Собянина помочь

У «Локо» трансферный бан – за €50 000 долга «Мариуполю». Пытались доказать, что город российский, а клуб уничтожен

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
кризис
деньги
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoХимки
logoТорпедо
logoАлександр Дюков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дюков про «Химки»: «Повальной ликвидации клубов нет. Назовите лигу, в которой не было банкротств и финансовых проблем – это жизнь. В бизнесе компании появляются и прекращают существование»
3726 июня, 15:02
Дюков о деле боссов «Торпедо»: «Легендарный клуб, но у РФС нулевая толерантность к этическим нарушениям. Нам нужны финансовые гарантии от клуба»
726 июня, 14:45
Терехов о банкротстве «Химок»: «Вызывает недоумение, почему люди радуются – игроки, более 50 сотрудников остались без работы, денег. Надо бить в колокола, чтобы такого не происходило»
5522 июня, 15:49
Главные новости
Товарищеские матчи. «Спартак» принимает «Торпедо», «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в Сочи, «Локо» против тульского «Арсенала»
910 минут назадLive
Пишете на Трибуне? А, может, вы еще и продакт? Если да – откликайтесь, если нет – подарим бонус за рекомендацию кандидата!
15 минут назадВакансия
Дюков о возвращении России к турнирам в 2025 году: «Моя надежда основана только на интуиции»
1018 минут назад
Медведев о «Зените»: «Главная задача — вернуть титул. Кубок — это уже до кучи»
2333 минуты назад
Венгер о качестве полей на КЧМ: «Не тот уровень, к которому привыкли европейские клубы. К ЧМ-2026 это будет исправлено»
1058 минут назад
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «ПСЖ» против «Интер Майами» Месси, «Бавария» сыграет с «Фламенго»
431сегодня, 06:15
Топурия стал чемпионом UFC, «Челси» и «Палмейрас» в 1/4 финала КЧМ, «Каролина» взяла четырех россиян на драфте, Погба перешел в «Монако» и другие новости
15сегодня, 06:10
Аршавин о селекции «Зенита»: «Если Вендел уйдет, нужно приобрести двух футболистов в центр поля. По идее, нужен центрфорвард»
26сегодня, 05:29
Мареска о 4:1 с «Бенфикой»: «Один из лучших матчей «Челси» за последний месяц. После возобновления игры настрой был уже другим»
4сегодня, 04:59
Аршавин о ЦСКА: «Если бы остался Николич, шансов на чемпионство было бы больше. При нем команда казалась монолитной»
10сегодня, 03:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Фламенго» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
248 минут назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет в гостях с «Чанчунем», начало в 13:30
1сегодня, 06:59
«ПСЖ» – «Интер Майами». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
3сегодня, 06:40
Тренер «Бенфики» об 1:4 с «Челси»: «Мы встречались с великолепной командой, у которой отличные вингеры. Если у Нету есть возможность сыграть один в один, его трудно остановить»
3сегодня, 06:30
«В Словении не верят, что «Ротор» собирал по 20 тысяч зрителей во втором дивизионе». Тренер вратарей «Ядран Декани» о посещаемости
12сегодня, 06:00
35-летний Рондон переходит из «Пачуки» в «Овьедо». Клуб вернулся в Ла Лигу
4сегодня, 05:46
Мексика сыграет с Гондурасом в 1/2 финала Кубка КОНКАКАФ 3 июля
сегодня, 04:37
Кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала. Мексика обыграла Саудовскую Аравию, Канада против Гватемалы, США встретятся с Коста-Рикой в понедельник
3сегодня, 04:23
Григорян о Заболотном в «Спартаке»: «Гарсия на позиции центрфорварда Станковича не убедил. Угальде – больше ложная «девятка»
4сегодня, 04:13
Тренер «Бенфики» об 1:4 с «Челси»: «В первой половине овертайма мы играли лучше и могли забить. Такое тяжело принять»
1сегодня, 03:38