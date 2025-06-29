Дюков о проблемах «Химок», «Торпедо» и «Локо»: «У этих случаев нет взаимосвязи. Это простое стечение обстоятельств»

Александр Дюков высказался о скандалах с российскими клубами.

— В межсезонье целый ряд крупных скандалов — с «Химками», «Торпедо», «Локомотивом». На первый взгляд, случаи разные, но вы не видите здесь какую‑то общую тенденцию?

— В целом, как вы сами сказали, у этих случаев нет взаимосвязи. Думаю, это простое стечение обстоятельств, — сказал президент РФС.

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