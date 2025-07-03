Агент Карраскаля: «Переход во «Фламенго» нереален. Ничего близкого к осуществлению сделки сегодня не существует»

Агент Хорхе Карраскаля назвал переход полузащитника во «Фламенго» нереальным.

Ранее появилась информация, что бразильский клуб согласовал трансфер футболиста из «Динамо » за 12+2 млн евро.

«Переход Карраскаля в «Фламенго » – это нереально. Трансферное окно продолжается, но сегодня не существует ничего конкретного или близкого к осуществлению сделки», – сказал Родриго Лопес.