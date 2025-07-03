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Агент Карраскаля: «Переход во «Фламенго» нереален. Ничего близкого к осуществлению сделки сегодня не существует»

Агент Хорхе Карраскаля назвал переход полузащитника во «Фламенго» нереальным.

Ранее появилась информация, что бразильский клуб согласовал трансфер футболиста из «Динамо» за 12+2 млн евро.

«Переход Карраскаля в «Фламенго» – это нереально. Трансферное окно продолжается, но сегодня не существует ничего конкретного или близкого к осуществлению сделки», – сказал Родриго Лопес.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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