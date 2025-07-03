Агент Карраскаля: «Переход во «Фламенго» нереален. Ничего близкого к осуществлению сделки сегодня не существует»
Агент Хорхе Карраскаля назвал переход полузащитника во «Фламенго» нереальным.
Ранее появилась информация, что бразильский клуб согласовал трансфер футболиста из «Динамо» за 12+2 млн евро.
«Переход Карраскаля в «Фламенго» – это нереально. Трансферное окно продолжается, но сегодня не существует ничего конкретного или близкого к осуществлению сделки», – сказал Родриго Лопес.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?16888 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости