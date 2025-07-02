Агент Карраскаля: «Неправда, что Хорхе переходит во «Фламенго». На данный момент никакой конкретики нет»

Агент Хорхе Карраскаля опроверг договоренность о переходе во «Фламенго».

Ранее сообщалось , что бразильский клуб согласовал трансфер полузащитника «Динамо » за 12+2 млн евро.

«Это неправда, что Хорхе переходит во «Фламенго ». Я не знаю, кто распространяет такую информацию, но он лжет. В этом вопросе на данный момент нет никакой конкретики», – сказал Родриго Лопес.

В минувшем сезоне Мир РПЛ колумбиец провел 26 матчей, отметившись 7 голами и 3 результативными передачами. Подробную статистику игрока можно найти здесь .