Агент Карраскаля: «Неправда, что Хорхе переходит во «Фламенго». На данный момент никакой конкретики нет»
Агент Хорхе Карраскаля опроверг договоренность о переходе во «Фламенго».
Ранее сообщалось, что бразильский клуб согласовал трансфер полузащитника «Динамо» за 12+2 млн евро.
«Это неправда, что Хорхе переходит во «Фламенго». Я не знаю, кто распространяет такую информацию, но он лжет. В этом вопросе на данный момент нет никакой конкретики», – сказал Родриго Лопес.
В минувшем сезоне Мир РПЛ колумбиец провел 26 матчей, отметившись 7 голами и 3 результативными передачами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?15721 голос
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости