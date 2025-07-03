Маккарти о Санчо в «МЮ»: «Я не мог упрекнуть Джейдона в плане тренировок, он привносит невероятное качество. Ему не помогло, что он интроверт. Разногласия с тен Хагом всплыли на поверхность»

Бенни Маккарти порассуждал о сложностях Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось , что вингер и манчестерский клуб не планируют продолжать сотрудничество.

С 2022 по 2024 год Маккарти входил в тренерский штаб «МЮ » при Эрике тен Хаге .

«Я не мог упрекнуть Джейдона в плане тренировок. Он привносит невероятное качество, способности и навыки. Он может заставить вас застыть от восторга и спросить себя, как он может что-то делать. Он привнес непревзойденное качество.

Я думаю, что Джейдону не помогло то, что он очень закрытый человек. Он сам в себе, и со стороны казалось, что он не пытается подружиться со своими партнерами по команде. Он, возможно, не шутил, но на самом деле он был просто тихим, и я не думаю, что нужно судить игрока по тому, с кем он ладит или нет.

Исходя из его способностей и мастерства, я никогда не видел у него никаких проблем в отношениях. Он был тихим по натуре, и поэтому, когда тренировка заканчивалась, он не оставался поговорить, а отправлялся домой. Он очень закрытый. Я думаю, он немного интроверт, но это не то, что ему приписывают в прессе.

Я думаю, что когда дело касалось Эрика [тен Хага], он хотел видеть Джейдона в лучшей форме каждый день. С понедельника по пятницу, без выходных. Я думаю, что именно этого тренер ожидает от своих игроков, и поэтому игроки должны дать ему это. Если вы не можете этого сделать, у вас будут проблемы, и я думаю, что разногласия и проблемы тогда и всплыли на поверхность.

Что касается меня, я не могу сказать ничего плохого о Джейдоне. Я любил его, он был невероятен, иногда играть против него было невозможно. Я не хочу спешить с суждением об игроках, если они сдержанны», – сказал Маккарти .