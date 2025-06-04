Санчо не останется в «МЮ», ни клуб, ни игрок этого не хотят (Фабрицио Романо)

«МЮ» и Джейдон Санчо не планируют продолжать сотрудничество.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Окружение игрока рассмотрит все варианты в ближайшие недели, так как Санчо вернется в «Манчестер Юнайтед » и не поедет на клубный чемпионат мира с «Челси», за который провел сезон на правах аренды.

Ранее стало известно, что «Челси » выплатит «МЮ» 5 млн фунтов за невыполнение условия обязательного выкупа вингера, сумма которого могла составить до 25 млн фунтов.

В минувшем сезоне Санчо провел за «Челси» 31 матч в АПЛ , отметившись 3 голами и 4 ассистами, а также выиграл в составе «синих» Лигу конференций. Подробную статистику вингера можно изучить здесь .