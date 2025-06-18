«МЮ» просит у «Наполи» 25 млн евро за Санчо. Игрок дал согласие на переезд в Италию
Джейдон Санчо может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи».
По данным Sky Sport, 25-летний англичанин, игравший за «Челси» в сезоне-2024/25, дал согласие на переезд в Италию.
Однако «МЮ» запросил 25 миллионов евро за Джейдона, срок контракта которого истекает летом 2026 года. Итальянцы считают эту сумму высокой.
Кроме того, «Наполи» продолжает работать над подписанием двух игроков «Болоньи» – вингера Дана Ндойе и защитника Сама Бекемы. В обратном направлении может отправиться защитник неаполитанцев Алессандро Дзаноли.
Приоритетным вариантом для чемпионов Италии на позицию форварда остается Лоренцо Лукка из «Удинезе», работа над трансфером ведется.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky Sport
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