«МЮ» просит у «Наполи» 25 млн евро за Санчо. Игрок дал согласие на переезд в Италию

Джейдон Санчо может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи».

По данным Sky Sport, 25-летний англичанин, игравший за «Челси» в сезоне-2024/25, дал согласие на переезд в Италию.

Однако «МЮ » запросил 25 миллионов евро за Джейдона , срок контракта которого истекает летом 2026 года. Итальянцы считают эту сумму высокой.

Кроме того, «Наполи » продолжает работать над подписанием двух игроков «Болоньи» – вингера Дана Ндойе и защитника Сама Бекемы. В обратном направлении может отправиться защитник неаполитанцев Алессандро Дзаноли .

Приоритетным вариантом для чемпионов Италии на позицию форварда остается Лоренцо Лукка из «Удинезе», работа над трансфером ведется.