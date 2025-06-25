«Ювентус» и «МЮ» обсудят трансфер Санчо в среду
«Ювентус» собирается в среду обсудить переход Джейдона Санчо.
Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, на середину недели запланирован видеозвонок с участием менеджеров туринского клуба и «Манчестер Юнайтед». Участники будут говорить об условиях возможного трансфера вингера. «Бьянконери» хотят оценить, насколько реалистичны требования.
Последний сезон Санчо провел в аренде в «Челси». Его статистику можно изучить здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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