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«Ювентус» и «МЮ» обсудят трансфер Санчо в среду

«Ювентус» собирается в среду обсудить переход Джейдона Санчо.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, на середину недели запланирован видеозвонок с участием менеджеров туринского клуба и «Манчестер Юнайтед». Участники будут говорить об условиях возможного трансфера вингера. «Бьянконери» хотят оценить, насколько реалистичны требования.

Последний сезон Санчо провел в аренде в «Челси». Его статистику можно изучить здесь.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
logoДжейдон Санчо
logoМанчестер Юнайтед
logoсерия А Италия
logoЮвентус
возможные трансферы
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