«Ювентус» и «МЮ» обсудят трансфер Санчо в среду

«Ювентус» собирается в среду обсудить переход Джейдона Санчо.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио , на середину недели запланирован видеозвонок с участием менеджеров туринского клуба и «Манчестер Юнайтед ». Участники будут говорить об условиях возможного трансфера вингера. «Бьянконери» хотят оценить, насколько реалистичны требования.

Последний сезон Санчо провел в аренде в «Челси». Его статистику можно изучить здесь .